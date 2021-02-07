"Ліверпуль" – "Манчестер Сіті": онлайн битви за чемпіонство в Англії

У неділю, 7 лютого, відбудеться центральний матч 23-го туру англійської Прем'єр-ліги. Чинний чемпіон "Ліверпуль" приймає лідера АПЛ "Манчестер Сіті". Матч розпочнеться о 18:30 за київським часом, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн-трансляція з описом всіх ключових моментів.

ДИВІТЬСЯ ОНЛАЙН: "ЛІВЕРПУЛЬ" – "МАНЧЕСТЕР СІТІ"

Турнірне становище:

"Городяни" єдина команда ліги, яка виграла п'ять останніх матчів. Тому дивуватися їх лідерству не варто. "Ліверпуль" буксує і поразка в сьогоднішньому матчі може поставити хрест на чемпіонських амбіціях.

Цифри перед матчем "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті":

Команди провели між собою 186 матчів, перевага у "Ліверпуля": 90 перемог, 47 поразок, 49 нічиїх

У десяти останніх очних матчах в рамках чемпіонату "Ліверпуль" здобув 4 перемоги, зазнав 3 поразки, 3 зустрічі завершилися внічию

Середня результативність десяти останніх матчів – 3,1 ("Ліверпуль" забивав в середньому 1,4 гола за гру, "МанСіті" – 1,7)

Букмекери про матч "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті":

У конторах фаворит протистояння клуб з Манчестера. Коефіцієнт на перемогу "МанСіті" – 2.10, на нічию – 3.60, на перемогу "Ліверпуля" – 3.40.

Де дивитися матч "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті":

Матч "Ліверпуль" – "МанСіті" в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Setanta Sports", який можна дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

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