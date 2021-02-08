Удивите Зинченко: футболист "Манчестер Сити" пошутил над нелепым моментом в игре с "Ливерпулем"

Украинский защитник "горожан" полежал в "стенке" во время штрафного удара

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко показал неплохое чувство юмора. Во вчерашнем матче чемпионата Англии против "Ливерпуля" Зинченко положили под "стенкой" в игре "Манчестер Сити". Причем, в какой-то момент португальский защитник Рубен Диаш даже передвинул Зину за шею.

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24-летний украинец решил посмеяться над этим эпизодом вместе со своими подписчиками на страничке в Instagram. Александр опубликовал фотографию и объявил конкурс, предложив сделать оригинальную подпись. В качестве наград пятерым победителям он пообещал пять футболок со своей подписью.

В последнее время Зинченко стал основным игроком "Манчестер Сити" на позиции левого защитника и регулярно выходит в стартовом составе. В последних турах команда поднялась на первое место и нынче опережает "МЮ" на пять очков, а "Лестер" – на семь, имея игру в запасе. В ближайшую субботу "горожане" примут в АПЛ "Тоттенхэм".

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