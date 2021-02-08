Українська
$ 27,77
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Удивите Зинченко: футболист "Манчестер Сити" пошутил над нелепым моментом в игре с "Ливерпулем"

8 февраля, 14:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский защитник "горожан" полежал в "стенке" во время штрафного удара

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко показал неплохое чувство юмора. Во вчерашнем матче чемпионата Англии против "Ливерпуля" Зинченко положили под "стенкой" в игре "Манчестер Сити". Причем, в какой-то момент португальский защитник Рубен Диаш даже передвинул Зину за шею.

Реклама

24-летний украинец решил посмеяться над этим эпизодом вместе со своими подписчиками на страничке в Instagram. Александр опубликовал фотографию и объявил конкурс, предложив сделать оригинальную подпись. В качестве наград пятерым победителям он пообещал пять футболок со своей подписью.

В последнее время Зинченко стал основным игроком "Манчестер Сити" на позиции левого защитника и регулярно выходит в стартовом составе. В последних турах команда поднялась на первое место и нынче опережает "МЮ" на пять очков, а "Лестер" – на семь, имея игру в запасе. В ближайшую субботу "горожане" примут в АПЛ "Тоттенхэм".

Примите участие в опросе: Лучший футболист десятилетия в Украине.

Реклама

Смотрите, как "МанСити" громил "Марсель" в Лиге чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

конкурс курьез футбол Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая СелезневаФутбол
Модель, покорившая украинского вратаря:
Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"Футбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол
Капитан
Капитан "Палмейраса" прогнал жену с кровати после выигрыша Кубка ЛибертадоресФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять