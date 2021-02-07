Кадр дня! Зинченко положили под "стенкой" в "Манчестер Сити"

Украинец костьми лег ради победы своей команды в чемпионском матче с "Ливерпулем"

Украинец Александр Зинченко стал героем самого забавного момента в центральном матче Премьер-лиги Англии, в котором его "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Ливерпуль" 4:1 и практически гарантировал себе чемпионский титул.

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На 44-й минуте при счете 0:0 "Ливерпуль" получил право на штрафной в опасной близости от ворот "Манчестер Сити". И чтобы укрепить "стенку", гости положили под нее, как это сейчас модно, футболиста.

В роли самого отважного кирпичика в "стенке" "МанСити", согласившегося костьми лечь под удар "Ливерпуля", и выступил Зинченко.

При этом когда Зинченко уже было прилег, партнер по "Сити" Рубен Диаш приподнял украинца под шею и передвинул на полметра левее, таким образом окончательно "замуровав" Александром "стенку".

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У "Ливерпуля" исполнять стандарт вызвался Тьяго Алькантара. И угодил в "стенку"! Только не в Зинченко – удар на себя принял Марез.

И тем не менее украинца остается только похвалить за готовность пожертвовать собой.

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Напомним, после победы на "Энфилде" команда Зинченко уже на 10 очков опережает "Ливерпуль", имея еще и одну игру в запасе. Таким образом подопечным Юргена Клоппа впору попрощаться с надеждами на чемпионский титул. Догнать "МанСити" еще попытаются "МЮ" и "Лестер". Но их шансы невысоки.

По большому счету, "Манчестер Сити" уже может принимать поздравления с титулом.

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