Капитан "Динамо" вылечился от коронавируса накануне матча с "Барселоной"

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук вылечился от коронавируса, которым он заразился в расположении сборной Украины. Фото долгожданной встречи Сидорчука с детьми поделилась на своей странице в Instagram супруга футболиста Анна.
Возвращение капитана "Динамо" очень кстати, ведь завтра команда Мирчи Луческу в рамках четвертого тура Лиги чемпионов встретится с "Барселоной". Правда, вряд ли Сидорчук сможет помочь своей команде, ведь он находился вне тренировочного процесса и не известно, в какой форме он сейчас находится.
Как мы писали ранее, у "Динамо" по разным причинам отсутствуют 14 игроков основного состава. Часть из них заразились коронавирусом, остальные травмированы. Также в лазарете находился Томаш Кендзера, однако медики поставили его на ноги к матчу против "Ингульца" (2:0).
Смотрите, как "Динамо" играло с "Барсой" на "Камп Ноу"
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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