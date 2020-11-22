С поля – в больницу: "Минай" обыграл "Днепр" ценой травмы вратаря (фото)

Победа "Миная" над "Днепром-1" 3:2 в десятом туре чемпионата Украины омрачилась тяжелой травмой основного вратаря хозяев поля Андрея Поповича. В начале второго тайма при счете 1:1 28-летний кипер закарпатцев столкнулся со своим партнером по команде хорватом Миславом Матичем и не смог продолжить игру.

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Попович не смог самостоятельно покинуть поле. Его вынесли на носилках и на машине скорой помощи доставили в больницу. Насколько серьезно повреждение у Андрея, в "Минае" пока не говорят.

Между тем вместо получившего травму Поповича у "Миная" на поле вышел Антон Каниболоцкий, с которым хозяева поля добились важной для себя победы.

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Отметим, что на сайте Премьер-лиги Андрей Попович значится как украинец. Хотя с 2008 по 2012 год выступал за сборные Азербайджана всех уровней. В частности, вызывался в главную национальную сборную этой страны ее тогдашним тренером – знаменитым немцем Берти Фогтсом.

"Впервые в истории игрок Первой лиги Азербайджана был вызван в ряды национальной команды. Партнеры даже шутили, называя меня внебрачным сыном Фогтса. Хотя вызов я получил отнюдь не за красивые глаза", – рассказывал ранее Попович.

Обзор матча "Минай" – "Днепр-1" (3:2)

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