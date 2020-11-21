"Динамо" обыграло "Ингулец", которому не засчитали гол после просмотра VAR

У киевлян первый мяч за полтора года забил Денис Гармаш

К 10-му туру чемпионата Украины против "Ингульца" киевское "Динамо" подошло с большими кадровыми потерями из-за травм и вспышки коронавируса. Однако лидер Премьер-лиги не захотел просить о переносе поединка и на выезде переиграл дебютанта УПЛ – 2:0. Хозяева пытались зацепиться и за ничью, но судья отменил их гол в первом тайме, а потом и во втором.

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Обзор матча "Ингулец" – "Динамо" (0:2)

Счет в матче уже на 15-й минуте открыл полузащитник "Динамо" Денис Гармаш, который проводил лишь второй поединок в чемпионате. Однако, потеряв более 10 человек, Мирча Луческу доверился опытному игроку столичного клуба, у которого раньше частенько возникали проблемы с дисциплиной.

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Для 30-летнего Гармаша этот мяч стал первым в чемпионате Украины после возвращения из "Ризеспора", где он провел вторую половину прошлого сезона. В последний раз Денис отмечался голом в УПЛ еще в марте 2019 года.

"Ингулец", который до этого еще не проигрывал на своем поле, пошел отыгрываться. И на 30-й минуте полузащитник клуба из Петрово Александр Козак сделал счет 1:1, но главный судья встречи Максим Козыряцкий после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, углядев у хозяев положение вне игры.

"Ингулец" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Во втором тайме голевые моменты были у обеих команд. Однако "Динамо" выручил Георгий Бущан, а в рамке ворот "Ингульца" надежно стоял Богдан Шуст. Но и он оказался бессилен на 80-й минуте после удара Николая Шапаренко – 2:0. Хотя уже на 90+3 минуте еще один гол "Ингульца" отменили из-за офсайда! Янаков пробил мимо Бущана, но был вне игры.

Киевляне сохраняют лидерство в турнирной таблице. И уже во вторник, 24 ноября, "Динамо" в Киеве сыграет против "Барселоны" в 4-м туре Лиги чемпионов, а в 11-м туре УПЛ примет полтавскую "Ворсклу". "Ингулец" 29 ноября ждет в гости "Олимпик".

Смотрите, как "Динамо" играло против "Барселоны"

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