Скандалист из "Динамо", махавший на базе кулаками, повздорил с тренером в Техасе

Бывший нападающий киевского "Динамо" Клебер устроил скандал с главным тренером своего нынешнего клуба "Остин Боулд" из Техаса, выступающего во втором дивизионе чемпионата США по футболу. О конфликте бразильского игрока с наставником "Остина", тоже бразильцем Марсело Серрано, рассказал российский одноклубник 37-летнего Клебера Валерий Сарамутин.

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"В матче с "Оклахомой" (1:1) произошел конфликт нашего капитана Клебера с тренерским штабом. Клебера заменили, вместо него выпустили темнокожего юного футболиста – за нас после карантина постоянно играла молодежь. Капитан возмутился, что сильнейшие почему-то сидят на скамейке, и все в жесткой форме высказал тренеру и руководству прямо в раздевалке".

"Клебера тут же отстранили от игр и тренировок, хотя контракт вроде пока не разорвали – в составе на официальном сайте он есть. Я был единственным, кто поддержал бразильца, – мы в команде с ним чаще всех общались, так как он еще помнит русский язык", – рассказал об инциденте с Клебером Сарамутин, которого цитирует Спорт-Экспресс.

Клебер / Фото: Остин Боулд

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Клебера в 300 тысяч евро, а его контракт с клубом "Остин Боулд" истекает 30 ноября 2020 года.

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Напомним, Клебер защищал цвета "Динамо" с 2004 по 2008 год. И уже тогда успел отличиться. "Как-то Пеев ему по ногам дал. Наступает следующий день. Мы собираемся на базе. Жора заходит на базу. И этот Клебер подбегает к нему сзади и просто тупо бьет ему в лицо, разбивает ему лицо", – рассказывал ранее Милевский.

А в 2017 году Клебер, выступавший тогда за "Куритибу", получил в Бразилии 15 матчей дисквалификации за то, что сначала ударил оппонента, а затем плюнул в него.

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