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Вот это третья сила! "Ворскла" разгромила "Колос" и "Царя" (видео)

22 ноября, 22:01

Олег Люлька Олег Люлька

После победы над клубом из Ковалевки полтавчане всего на очко отстают от "Шахтера"

Десятый тур чемпионата Украины завершился разгромной победой "Ворсклы" над "Колосом" со счетом 3:0. Благодаря выигрышу у команды из села Ковалевки, которую не спас от фиаско даже выход на поле "Царя" Евгения Селезнева, полтавчане утвердились в статусе новой третьей силы украинского футбола. Напомним, до недавних пор он принадлежал "Заре", переживающей сейчас кризис.

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"Ворскла" теперь всего на очко отстает от "Шахтера", идущего вторым в турнирной таблице УПЛ, и на четыре балла – от лидера первенства "Динамо".

"Ворскла" – "Колос" (3:0). Обзор матча

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"Ворскла" – "Колос" – 3:0
Голы: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворский, 65
"Ворскла": Ткаченко – Яворский, Чеснаков, Ндиайе – Пердута, Пуцлин (Челядин, 78), Скляр (Гаджук, 87), Якубу – Щербак (Пешич, 87), Кане (Дубко, 87) – Степанюк (Кравчук, 73)
"Колос": Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Новак (Морозко, 66), Черноморец – Антюх, Богданов (Ильин, 67), Ориховский (Задоя, 46), Смирный (Исаенко, 71) – Лысенко (Селезнев, 67)
Предупреждения: Пуцлин, Чеснаков – Гавриш, Новак, Лысенко, Зозуля

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"Ворскла" – "Колос" – 3:0

"Ворскла" – "Колос" – 3:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Позиция
Команда
И
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П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
10
7
2
1
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
10
5
5
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Забитые 24
Пропущеные 10
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ВорсклаВорсклаВор
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ДеснаДеснаДес
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Пропущеные 10
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КолосКолосКол
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Пропущеные 12
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Результаты последних матчей: П В П Н Н
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АлександрияАлександрияАле
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Забитые 18
Пропущеные 15
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Результаты последних матчей: Н В Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
9
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Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
8
МариупольМариупольМар
10
3
4
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10
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Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
9
ЗаряЗаряЗар
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Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
МинайМинайМин
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Результаты последних матчей: В П Н Н П
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Днепр-1Днепр-1Дне
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Источник: Сегодня|Спорт

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