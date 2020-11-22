Вот это третья сила! "Ворскла" разгромила "Колос" и "Царя" (видео)

После победы над клубом из Ковалевки полтавчане всего на очко отстают от "Шахтера"

Десятый тур чемпионата Украины завершился разгромной победой "Ворсклы" над "Колосом" со счетом 3:0. Благодаря выигрышу у команды из села Ковалевки, которую не спас от фиаско даже выход на поле "Царя" Евгения Селезнева, полтавчане утвердились в статусе новой третьей силы украинского футбола. Напомним, до недавних пор он принадлежал "Заре", переживающей сейчас кризис.

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"Ворскла" теперь всего на очко отстает от "Шахтера", идущего вторым в турнирной таблице УПЛ, и на четыре балла – от лидера первенства "Динамо".

"Ворскла" – "Колос" (3:0). Обзор матча

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"Ворскла" – "Колос" – 3:0

Голы: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворский, 65

"Ворскла": Ткаченко – Яворский, Чеснаков, Ндиайе – Пердута, Пуцлин (Челядин, 78), Скляр (Гаджук, 87), Якубу – Щербак (Пешич, 87), Кане (Дубко, 87) – Степанюк (Кравчук, 73)

"Колос": Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Новак (Морозко, 66), Черноморец – Антюх, Богданов (Ильин, 67), Ориховский (Задоя, 46), Смирный (Исаенко, 71) – Лысенко (Селезнев, 67)

Предупреждения: Пуцлин, Чеснаков – Гавриш, Новак, Лысенко, Зозуля

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"Ворскла" – "Колос" – 3:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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