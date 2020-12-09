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"Интер" – "Шахтер": прогноз матча Лиги чемпионов от комментатора

9 декабря, 13:51

Кирилл Круторогов , Александр Трикиша

Кирилл Круторогов надеется, что чемпион Украины сегодня не проиграет

Сегодня донецкий "Шахтер" и итальянский "Интер" встретятся в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00. Трансляция онлайн "Интер" – "Шахтер" доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Решающий матч для "Шахтера" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В случае победы "горняки" гарантируют себе выход в плей-офф. Это может случиться также при ничьей и обязательному не поражению "Боруссии" Менхенгладбах от "Реала" на выезде. В общем, нас ожидают максимально напряженные и интригующие матчи в рамках этой группы.

Думается, "Шахтер" не забыл поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы минувшим летом. Хотя, конечно же, сейчас первоочередная цель – не поддаваться эмоциям в гонке за реваншем, а оставить соперника за своей спиной, что будет серьезной местью.

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Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
5
2
2
1
16
7
9
8
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
1
2
9
9
0
7
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
5
1
2
2
7
9
-2
5
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н Н

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Итальянцам не поможет Наингголан, но играть без него они привыкли, также не будет потенциального усиления со скамейки запасных в лице Пинамонти. В Серии А "Интер" выиграл в трех последних турах и идет на втором месте, отставая от "Милана" на 5 очков.

У "Шахтера" также серия из трех побед в чемпионате и в Лиге чемпионов над "Реалом" (2:0) и отставание от "Динамо" на три балла. Как и перед первой встречей с "нерадзурри" на НСК "Олимпийском" Луиш Каштру не рассчитывает на Мораеса и Фернандо, поэтому на острие будет играть либо Дентиньо (если успел восстановиться от повреждения), либо Тайсон. Также вне игры Корниенко, Исмаили и Коноплянка. Вернулся в общую группу Давид Хочолава.

Это будет сложнейший матч для "горняков", в котором они обязаны показать характер. Думаю, на этот раз будет ТМ 2,5. Также очень хочется надеяться, что чемпионы Украины не проиграют.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Реал":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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