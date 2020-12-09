"Это не расизм!" Темнокожий игрок заступился за арбитра, назвавшего "черным" тренера "Истанбула"

Бывший футболист "Ливерпуля" темнокожий Джон Барнс заступился за резервного арбитра из Румынии Себастьяна Кольцеску, который накануне в матче "ПСЖ" – "Истанбул" назвал ассистента главного тренера турок камерунца Пьера Вебо "черным", что привело к уходу обеих команд с поля и переносу игры на среду, 9 декабря.

"Вот тренерский штаб "Истанбула"… Одного из них нужно удалить, и судья спрашивает у резервного арбитра, кого именно. Кто-нибудь может объяснить мне, как еще рефери должен был обозначить его, кроме как "черный", если он не знает имен тренеров и у них нет номеров? Описать нарушителя как "черный" – это не расизм! Что еще он может сказать, чтобы судья понял, о ком речь?" – написал англичанин Джон Барнс у себя в Twitter

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Джон Барнс. Фото – Twitter

"Он не сказал "негр". На своем, румынском языке, он сказал "черный", – добавил Барнс

Арбитр Себастьян Кольцеску / Фото: Reuters

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Отметим, что скандальный матч "ПСЖ" – "Истанбул" в Париже будет доигран сегодня в 19:55 по киевскому времени, но обслуживать его будет уже другая бригада арбитров – во главе с нидерландцем Дэнни Маккели.

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