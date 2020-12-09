"Интер" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Решающий для команд поединок группового раунда ЛЧ начнется в 22:00 и будет показан на ТВ и в интернете

Сегодня в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" состоится решающий для "Шахтера" матч Лиги чемпионов против "Интера", от которого зависит – попадут "горняки" в 1/8 финала ЛЧ, получат путевку в 1/16 финала Лиги Европы или же вообще прекратят выступления в еврокубках. Начало поединка дончан против итальянского гранда – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" с видео голов доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "ИНТЕР" – "ШАХТЕР"

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В прямом эфире матч "Интер" – "Шахтер" в среду, 9 декабря, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также посмотреть игру в прямой трансляции можно на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Шахтером" сыграл с "Интером" 0:0 в Киеве

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Для выхода из группы "горнякам" нужно обыгрывать итальянцев в гостях, или дончан даже может устроить ничья, если "Реал" потеряет очки в параллельном матче с гладбахской "Боруссией", так как "оранжево-черные" имеют преимущество перед испанцами по личным встречам.

А вот в случае поражения от "Интера" чемпион Украины рискует остаться без еврокубковой весны, если опять-таки в параллельном матче "Реал" не проиграет "Боруссии".

"ИНТЕР" – "ШАХТЕР":

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Мы полностью подготовлены к предстоящей игре и прекрасно понимаем, что нам предстоит сражаться против сильного соперника, который хочет абсолютно того же, что и мы. Как мы пройдем "Интер"? Точно таким же образом, как "Интер" хочет пройти нас: при помощи максимальной самоотдачи, амбиций, внимательности и, конечно, огромного желания попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Я предпочитаю думать о победах, которые были у нас с "Реалом", а не о поражениях от "Боруссии" из Менхенгладбаха. Но ни один из этих результатов не повлияет на предстоящий поединок"

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Антонио Конте / Фото: Reuters

Главный тренер "Интера" Антонио Конте: "Ситуация простая – мы обязаны побеждать. Неделю назад у нас не было шансов, сейчас же есть луч надежды. Меня не беспокоит, чем завершится параллельный матч в Мадриде. Нам будет не хватать ряда игроков, особенно в полузащите. Видаль не сыграет, но мы выиграли даже в предыдущем матче без Артуро. Сыграем с "Шахтером", зная, что у нас превосходная команда"

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Отметим, что букмекеры считают "Интер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Антонио Конте – 1.30, на ничью – 6.10, на победу "Шахтера" – 9.50. В процентах вероятность исходов следующая: выигрыш итальянского клуба – 74%, ничья – 16%, выигрыш "горняков" – 10%.

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Тем не менее победой недельной давности над "Реалом" 2:0 "Шахтер" показал, что пришел в себя после неудачных матчей с гладбахской "Боруссией", а потому готов дать бой и в Милане.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" (2:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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