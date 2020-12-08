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Тайсон – о шансах выйти в 1/8 Лиги чемпионов: "Я всегда верил в своих партнеров по команде"

8 декабря, 19:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский футболист – о решающем матче в Лиге чемпионов против "Интера"

Накануне матча с "Интером" Спорт.Сегодня спросили у полузащитника "Шахтера" Тайсона, ожидал ли он, что "горняки" будут претендовать на выход из такой тяжелой группы Лиги чемпионов. Напомним, поединок состоится в среду, 9 декабря, в Милане.

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"Мы выходим на каждый матч, чтобы победить. Мы знаем, что у наших соперников высококвалифицированные игроки, но и мы со своей стороны показываем очень качественный футбол и надеемся, что будем показывать такую же игру, как и до сегодняшнего дня. Я всегда верил в работу своих партнеров по команде, доверял мистеру и тренерскому штабу. Стараемся выполнять их указания.

Иногда мы можем ошибиться в некоторых деталях и что-то может не получиться. Но это футбол, такое случается, в этом ничего страшного нет. Ты ошибаешься в деталях и проигрываешь. Сейчас главное отдаваться игре полностью, уважая соперников, уважая себя, и демонстрировать свою игру", – сказал Тайсон во время пресс-конференции.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
5
2
2
1
16
7
9
8
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
1
2
9
9
0
7
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
5
1
2
2
7
9
-2
5
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н Н

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Интер Италия Тайсон футболист

Источник: Сегодня|Спорт

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