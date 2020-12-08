Тайсон – о шансах выйти в 1/8 Лиги чемпионов: "Я всегда верил в своих партнеров по команде"

Накануне матча с "Интером" Спорт.Сегодня спросили у полузащитника "Шахтера" Тайсона, ожидал ли он, что "горняки" будут претендовать на выход из такой тяжелой группы Лиги чемпионов. Напомним, поединок состоится в среду, 9 декабря, в Милане.

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"Мы выходим на каждый матч, чтобы победить. Мы знаем, что у наших соперников высококвалифицированные игроки, но и мы со своей стороны показываем очень качественный футбол и надеемся, что будем показывать такую же игру, как и до сегодняшнего дня. Я всегда верил в работу своих партнеров по команде, доверял мистеру и тренерскому штабу. Стараемся выполнять их указания.

Иногда мы можем ошибиться в некоторых деталях и что-то может не получиться. Но это футбол, такое случается, в этом ничего страшного нет. Ты ошибаешься в деталях и проигрываешь. Сейчас главное отдаваться игре полностью, уважая соперников, уважая себя, и демонстрировать свою игру", – сказал Тайсон во время пресс-конференции.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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