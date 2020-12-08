Тренер "Шахтера" придумал, как завтра пройдет миланский "Интер"

Каштру подчеркнул, что, играя против Лукаку и Мартинеса, проблемы есть у каждой команды

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о готовности "Шахтера" к предстоящему матчу Лиги чемпионов с "Интером", который состоится в Милане 9 декабря. Заключительный поединок группового этапа начнется на "Джузеппе Меацца" в 22.00 и решит, кто продолжит выступление в еврокубках. Ранее Конте рассказал о проблемах "Интера" в игре с "Шахтером" и сговоре "Реала" и "Боруссии".

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich / Фото: Reuters

О давлении поражений от гладбахской "Боруссии"

"Я предпочитаю думать о победах над "Реалом", чем о поражениях от "Боруссии", но ни один результат не повлияет на завтрашний матч. Мы сконцентрированы не встрече с "Интером". Все, что произошло до этого дня, нас не интересует. В нашей группе все команды претендуют на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, мы смотрим в том же направлении.

Как мы пройдем "Интер"? Таким же образом, как и итальянский клуб хочет пройти нас. За счет отдачи, амбиций, внимательности и с огромным желанием быть в 1/8 финала Лиги чемпионов", – заявил Каштру.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Как "Шахтер" пройдет оборону "Интера"

"Мы полностью подготовлены к этому матчу и прекрасно понимаем, что нам предстоит играть с очень сложным соперником, который хочет того же, что и мы. Мы должны быть очень аккуратны в обороне и иметь объем работы в атаке, как можно чаще добираться до штрафной соперника. Мои игроки чувствуют себя уверенно. Как психологически, так и во всех остальных аспектах".

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О проблемах в обороне в киевском матче с "Интером"

"Играя против Лукаку и Мартинеса, проблемы есть у каждой команды. Это даже не проблема, а огромное количество работы, которая предстоит нашим защитникам. После жеребьевки журналисты говорили, что мы не доберемся до 1/8 финала ЛЧ в такой группе. Но нам все-таки еще предстоит последний матч, мы боремся за выход. Это все благодаря фантастической самоотдаче и работе моих игроков", – считает тренер.

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Атака в лице Лукаку и Мартинеса интересует меня, как и наша атака. Мы строили игру, не рассчитывая только на оборону. Как полуфинал Лиги Европы, так и матч в Киеве будут отличаться от этой встречи. Нам предстоит очень агрессивный "Интер", который будет пытаться добраться к нашим воротам. Мы тоже будем это делать. Будет интенсивная, сложная игра, но мы готовы к этому. Результат 0:0 в Киеве показал, что мы далеко не слабая команда", – подытожил Каштру.

Смотрите, как "Шахтер" и "Интер" играли в Киеве

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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