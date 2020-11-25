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Новости Лиги чемпионов 2020/2021

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"Боруссия" – "Шахтер" и другие матчи: расписание, трансляции и результаты среды в Лиге чемпионов

25 ноября, 12:43

Олег Люлька Олег Люлька

Восемь поединков закрывают 4-й тур группового раунда ЛЧ – кто с кем играет, где смотреть, счета и турнирные таблицы

В среду, 25 ноября, в Европе проходят восемь поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, среди которых важная для Украины встреча в Менхенгладбахе. Онлайн-трансляция матча "Боруссия" – "Шахтер" доступна на нашем сайте. Ниже – расписание игр с телетрансляциями и котировками букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.

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Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

Лига чемпионов. 4 тур. Среда, 25 ноября

Группа B

19:55 "Боруссия" М – "Шахтер"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.52 – 4.95 – 5.80

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22:00 "Интер" – "Реал"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.24 – 3.70 – 3.15

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
3
1
2
0
10
4
6
5
Забитые 10
Пропущеные 4
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
3
1
1
1
3
8
-5
4
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
3
1
1
1
7
7
0
4
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
3
0
2
1
4
5
-1
2
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н Н

Группа C

19:55 "Олимпиакос" – "Манчестер Сити"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 9.40 – 5.70 – 1.33

22:00 "Марсель" – "Порту"
Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.52

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Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
3
3
0
0
9
1
8
9
Забитые 9
Пропущеные 1
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В
2
ПортуПортуПор
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П
3
ОлимпиакосОлимпиакосОли
3
1
0
2
1
5
-4
3
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В
4
МарсельМарсельМар
3
0
0
3
0
7
-7
0
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П

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Группа A

22:00 "Атлетико" – "Локомотив"
Букмекеры: 1.19 – 7.20 – 19.00

22:00 "Бавария" – "Зальцбург"
Букмекеры: 1.25 – 6.90 – 11.50

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БаварияБаварияБав
3
3
0
0
12
3
9
9
Забитые 12
Пропущеные 3
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В
2
АтлетикоАтлетикоАтл
3
1
1
1
4
7
-3
4
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П
3
ЛокомотивЛокомотивЛок
3
0
2
1
4
5
-1
2
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П Н
4
ЗальцбургЗальцбургЗал
3
0
1
2
6
11
-5
1
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н

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Группа D

22:00 "Аякс" – "Мидтьюлланн"
Букмекеры: 1.33 – 5.60 – 9.90

22:00 "Ливерпуль" – "Аталанта"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.63 – 4.50 – 5.10

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
3
3
0
0
8
0
8
9
Забитые 8
Пропущеные 0
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В
2
АяксАяксАяк
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П
3
АталантаАталантаАта
3
1
1
1
6
7
-1
4
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н В
4
МидтьюлланнМидтьюлланнМид
3
0
0
3
1
8
-7
0
Забитые 1
Пропущеные 8
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П

Напомним, что накануне "Динамо" проиграло в Киеве "Барселоне" 0:4, пропустив все четыре гола от каталонцев во втором тайме.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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расписание Лига чемпионов результаты Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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