"Боруссия" – "Шахтер" и другие матчи: расписание, трансляции и результаты среды в Лиге чемпионов

Восемь поединков закрывают 4-й тур группового раунда ЛЧ – кто с кем играет, где смотреть, счета и турнирные таблицы

В среду, 25 ноября, в Европе проходят восемь поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, среди которых важная для Украины встреча в Менхенгладбахе. Онлайн-трансляция матча "Боруссия" – "Шахтер" доступна на нашем сайте. Ниже – расписание игр с телетрансляциями и котировками букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.

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Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

Лига чемпионов. 4 тур. Среда, 25 ноября

Группа B

19:55 "Боруссия" М – "Шахтер"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.52 – 4.95 – 5.80

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22:00 "Интер" – "Реал"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.24 – 3.70 – 3.15

Группа C

19:55 "Олимпиакос" – "Манчестер Сити"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 9.40 – 5.70 – 1.33

22:00 "Марсель" – "Порту"

Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.52

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Группа A

22:00 "Атлетико" – "Локомотив"

Букмекеры: 1.19 – 7.20 – 19.00

22:00 "Бавария" – "Зальцбург"

Букмекеры: 1.25 – 6.90 – 11.50

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Группа D

22:00 "Аякс" – "Мидтьюлланн"

Букмекеры: 1.33 – 5.60 – 9.90

22:00 "Ливерпуль" – "Аталанта"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.63 – 4.50 – 5.10

Напомним, что накануне "Динамо" проиграло в Киеве "Барселоне" 0:4, пропустив все четыре гола от каталонцев во втором тайме.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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