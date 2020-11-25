"Боруссия" – "Шахтер" и другие матчи: расписание, трансляции и результаты среды в Лиге чемпионов

В среду, 25 ноября, в Европе проходят восемь поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, среди которых важная для Украины встреча в Менхенгладбахе. Онлайн-трансляция матча "Боруссия" – "Шахтер" доступна на нашем сайте. Ниже – расписание игр с телетрансляциями и котировками букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.
Отметим, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.
Лига чемпионов. 4 тур. Среда, 25 ноября
Группа B
19:55 "Боруссия" М – "Шахтер"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.52 – 4.95 – 5.80
22:00 "Интер" – "Реал"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.24 – 3.70 – 3.15
Группа C
19:55 "Олимпиакос" – "Манчестер Сити"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 9.40 – 5.70 – 1.33
22:00 "Марсель" – "Порту"
Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.52
Группа A
22:00 "Атлетико" – "Локомотив"
Букмекеры: 1.19 – 7.20 – 19.00
22:00 "Бавария" – "Зальцбург"
Букмекеры: 1.25 – 6.90 – 11.50
Группа D
22:00 "Аякс" – "Мидтьюлланн"
Букмекеры: 1.33 – 5.60 – 9.90
22:00 "Ливерпуль" – "Аталанта"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.63 – 4.50 – 5.10
Напомним, что накануне "Динамо" проиграло в Киеве "Барселоне" 0:4, пропустив все четыре гола от каталонцев во втором тайме.
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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