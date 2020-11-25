"Боруссия" М – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Сегодня в немецком Менхенгладбахе состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и донецким "Шахтером". Начало поединка – в 19:55 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого противостояния с видео голов и лучших моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"БОРУССИЯ" М – "ШАХТЕР"

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Три недели назад "Шахтер" крупно проиграл "Боруссии" в Киеве 0:6. Сегодня "горнякам" важно взять реванш у немцев как с психологической, так и с турнирной точки зрения, чтобы иметь запас прочности перед заключительными матчами группы с "Реалом" и "Интером". Пока – у дончан второе место, позволяющее пройти в 1/8 Лиги чемпионов, но реальные шансы на плей-офф в этом квартете сохраняют все четыре клуба.

Обзор матча "Шахтер" – "Боруссия" (0:6)

Отметим, что матч с "Боруссией" 25 ноября "Шахтер" проведет без Каштру на скамейке. Главный тренер "горняков" наказан пропуском одной игры Лиги чемпионов за задержку начала поединка с "Интером".

"БОРУССИЯ" М – "ШАХТЕР":

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"БОРУССИЯ": Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Вендт – Крамер, Нойхаус, Вольф, Штиндль, Тюрам – Эмболо

Не сыграют: Бенсебаини (болезнь), Хофманн (бедро)

Под вопросом: Плеа (болезнь)

"ШАХТЕР": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик – Тете, Жуниор Мораес, Соломон

Не сыграют: Корниенко (голеностоп), Исмаили (колено), Хочолава (травма), Коноплянка (приводящая мышца), ﻿Дентиньо, Тайсон (травма), Коваленко (травма)

Под вопросом: ﻿Трубин, Бондарь, Марлос

"БОРУССИЯ" М – "ШАХТЕР":

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Кадровую обойму "Боруссии" портал Transfermarkt оценивает более чем в два раза дороже, чем состав "Шахтера", – 314 млн евро против 135 млн евро.

"БОРУССИЯ" М – "ШАХТЕР":

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Боруссии" Марко Розе: "Первый матч нам не поможет. Мы оставили те 6:0 в прошлом. Такие матчи могут иногда случиться с кем угодно. "Шахтер" выйдет с другим настроем и будет играть на победу. У них много сильных сторон. Все, о чем мы говорили перед первой игрой, по-прежнему в силе. Мы в хорошей форме. Знаем, что можем направить события в нужное нам русло. Сыграно три матча – не больше и не меньше. Матч с "Шахтером" остается важным. Нельзя позволить себе отвлекаться. Надо сосредоточиться на нашей игре, а в Лиге чемпионов нужно показывать свой лучший футбол против любого соперника"

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Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Мне больно после киевских 0:6 с "Боруссией". Такое не проходит быстро. Но на предстоящий матч это не повлияет. Мы проанализировали случившееся и вынесли урок. Мы не прессинговали и даже не пытались добраться до ворот соперника в Киеве. В Менхенгладбахе это нужно исправить. Мы переживаем непростой период, но надо настраиваться на свою лучшую игру. Возможно, против такого соперника, как "Боруссия", ничья была бы неплохим результатом, но мы будем стараться победить. Если игра покажет, что мы можем победить, то ничья меня не обрадует. Но если игра будет развиваться так, что более справедлива будет ничья, я это приму. Группа очень сложная. Чтобы выйти в 1/8 финала, нам нужно будет обыграть "Интер" или "Реал"

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"БОРУССИЯ" М – "ШАХТЕР":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча аналитики называют немецкую команду. На ее победу установлен коэффициент 1.59, на ничью – 4.65, на победу "Шахтера" – 5.30. Иными словами, вероятность выигрыша хозяев оценивают в 61 процент, ничейного исхода – в 21 процент, а выигрыша гостей – в 18 процентов. Наиболее реальным счетом букмекеры называют 2:1 в пользу "Боруссии".

"БОРУССИЯ" М – "ШАХТЕР": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Боруссия" – "Шахтер" в Менхенгладбахе в среду, 25 ноября, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как перед вылетом в Германию "Шахтер" в УПЛ сыграл 1:1 с "Александрией"

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