"Тампа-Бэй" разгромила "Даллас" в третьем матче финала Кубка Стэнли: видео

Смотрите видео голов и лучших моментов очередной битвы за главный трофей мирового клубного хоккея

В Эдмонтоне состоялся третий матч финального противостояния Кубка Стэнли. Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" обыграли "Даллас" со счетом 5:2 и в серии до четырех побед вышли вперед – 2:1. Следующий поединок пройдет в ночь на субботу по киевскому времени.

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"Даллас" – "Тампа-Бэй" – 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Счет в финальной серии – 1:2

0:1 Кучеров – 5

0:2 Стэмкос (Рутта, Хедман) – 6

1:2 Дикинсон (Хинтц) – 11

1:3 Хедман (Палат, Чирелли) – 20

1:4 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 32

1:5 Палат (Шаттенкирк, Пойнт) – 38

2:5 Хейсканен (Кольяно, Павелски) – 46

Реклама "Тампа-Бэй" – "Даллас" / Фото: Reuters В тренде "Динамо" в большинстве еле дожало "Львов" перед Лигой чемпионов

Ранее мы писали, что тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею покинул свой пост, протестуя против насилия. "Я осуждаю действия силовых структур по отношению к мирным гражданам Беларуси. Они реально находятся за гранью добра и зла", – заявил Александр Руммо.

Также мы рассказывали о скандале в российском хоккее. Игроков "отмазывали" от армии за тысячу долларов. В передаче взяток военкому Магнитогорска подозревается легендарный игрок, а ныне администратор "Металлурга" Виктор Сухов.

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Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

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