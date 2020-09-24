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"Тампа-Бэй" разгромила "Даллас" в третьем матче финала Кубка Стэнли: видео

24 сентября, 10:02

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите видео голов и лучших моментов очередной битвы за главный трофей мирового клубного хоккея

В Эдмонтоне состоялся третий матч финального противостояния Кубка Стэнли. Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" обыграли "Даллас" со счетом 5:2 и в серии до четырех побед вышли вперед – 2:1. Следующий поединок пройдет в ночь на субботу по киевскому времени.

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"Даллас" – "Тампа-Бэй" – 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
Счет в финальной серии – 1:2
0:1 Кучеров – 5
0:2 Стэмкос (Рутта, Хедман) – 6
1:2 Дикинсон (Хинтц) – 11
1:3 Хедман (Палат, Чирелли) – 20
1:4 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 32
1:5 Палат (Шаттенкирк, Пойнт) – 38
2:5 Хейсканен (Кольяно, Павелски) – 46

"Тампа-Бэй" – "Даллас"
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"Тампа-Бэй" – "Даллас" / Фото: Reuters

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хоккей видео голов НХЛ Тампа-Бэй Кубок Стэнли Даллас Старз

Источник: Сегодня|Спорт

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