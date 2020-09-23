Украинская хоккейная лига возвращается! Полуфиналы возобновятся 28 сентября

В конце сентября возобновится розыгрыш Украинской хоккейной лиги, который был приостановлен после случаев заражения коронавирусом в составах команд. Такое решение было принято после проведения дополнительных ПЦР-тестов на COVID-19 у команд-участниц плей-офф, сообщается на официальном сайте УХЛ.

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Таким образом, 28 и 29 сентября состоятся третий и четвертый матчи полуфиналов плей-офф. Время начала матчей – в 18:00 в Белой Церкви и в 19:30 в Херсоне. В случае необходимости, пятый, шестой и седьмой матчи серий состоятся 1, 3 и 5 октября.

Исходя из этого финальные матчи чемпионата состоятся 8, 10, 13 и 15 октября. А в случае необходимости, 17, 19 и 21 октября будут сыграны решающие финальные матчи. Отметим, что в случае, если полуфинальные серии завершатся раньше, то финальная серия будет начата через два дня после окончания полуфиналов.

Напомним, что на данный момент в первой полуфинальной паре "Кременчук" ведет у "Белого Барса" со счетом 2:0, а в паре между "Донбассом" и "Днепром" установился паритет – 1:1.

Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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