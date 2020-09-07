Полуфинал Украинской хоккейной лиги приостановили из-за коронавируса

Украинская хоккейная лига сообщает, что розыгрыш полуфинальных и финальной серий плей-офф чемпионата УХЛ сезона 2019/20 приостановлен минимум на две недели из-за выявления COVID-19 у 19-ти хоккеистов "Донбасса" и двух игроков "Белого Барса". Также тесты на коронавирус сдали "Днепр" и "Кременчук". Хотя вчера УХЛ объявила, что плей-офф возобновится.

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После проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов плей-офф УХЛ, Лига примет решение о датах продолжения плей-офф.

Напомним, что команды уже сыграли по два полуфинальных поединка. На данный момент, "Кременчук" ведет в серии у "Белого Барса" со счетом 2:0, а в паре между "Донбассом" и "Днепром" ничья – 1:1.

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Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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