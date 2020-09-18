Второй финалист Кубка Стэнли определился лишь в овертайме шестого матча

"Тампа-Бэй" одолела "Айлендерс" на Востоке НХЛ и в борьбе трофей встретится с "Далласом"

Минувшей ночью за океаном завершилась финальная серия плей-офф НХЛ в Восточной конференции. Лучшей командой Востока стала "Тампа-Бэй Лайтнинг", которая сумела одолеть "Нью-Йорк Айлендерс". Ранее первыми финалистами, от Запада, стали парни из "Даллас Старз", которые в решающей серии своей конференции уверенно расправились с соперниками из Лас-Вегаса со счетом матчей 4:1. А недавно "Даллас" впервые за 12 лет пробился в полуфинал НХЛ.

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В финале Востока дело не дошло до седьмого матча, но в шестом поединке "Тампа" сломила сопротивление "Айлендрес" лишь в овертайме – 2:1. Решающую шайбу забросил молодой канадский форвард Энтони Сирелли. Таким образом, "Молнии" выиграли серию со счетом 4:2. Смотрите обзор последней игры.

Финальное противостояние "Далласа" и "Тампы" стартует уже 20 сентября. Интересно, что до сих пор соперники по разу выигрывали Кубок Стэнли: "Звезды" из Техаса в 1999 году, а "Молнии" из Флориды – в 2004-м, когда трофей им принес дубль украинца Руслана Федотенко.

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