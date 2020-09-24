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Тренер сборной Беларуси покинул свой пост, протестуя против насилия

24 сентября, 08:58

Елена Павлова Елена Павлова

Ранее специалист высказывался в поддержку мирных акций в стране

Главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею Александр Руммо покинул свой пост, и в стране расценили это как протест. Ранее специалист подписал петицию спортсменов против насилия по отношению к мирным людям и за честные выборы – передает белорусская Tribuna.com. Всего открытое письмо подписали более 600 атлетов и работников отрасли. Ранее даже бывший чемпион мира по боксу поддержал протесты в Беларуси.

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Александр Руммо/Фото hockey.by

Александр Руммо/Фото hockey.by

В частности спортсмены требовали признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Однако этого не произошло, и Руммо оставил работу в сборной. Также он высказывался в поддержку мирных протестов с участием белорусских граждан:

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"Я осуждаю действия силовых структур по отношению к мирным гражданам Беларуси. Они реально находятся за гранью добра и зла. Народ имеет право на выбор, право на выражение своего мнения, право на собрание — это указано в нашей Конституции. Поэтому я осуждаю акты насилия, которые происходили. В то же время я восхищен теми людьми, которые набрались смелости и не побоялись высказать свою гражданскую позицию", – цитирует Руммо Tribuna.com.

Отметим, что Руммо работал с юношеской сборной Беларуси с апреля 2020 года.

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