"Тампа-Бэй" сравняла счет в финале Кубка Стэнли: видео

Смотрите видео голов и лучших моментов второго матча финальной серии между "Тампой" и "Далласом"

Счет в финальной серии Кубка Стэнли, проходящей в канадском Эдмонтоне, стал равным – 1:1. После убедительной победы хоккеистов "Далласа" в первом матче (4:1), "Тампа-Бэй" забрала вторую встречу – 3:2. Следующий поединок команды проведут в ночь на 24 сентября. Серия продлится до четырех выигрышей одного из клубов.

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НХЛ. Плей-офф. Финал

"Тампа-Бэй" – "Даллас" – 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Счет в серии 1:1

1:0 Пойнт (бол., Кучеров, Хедман), 11:23

2:0 Палат (бол., Кучеров, Хедман), 14:22

3:0 Шаттенкирк (Коулман, Чирелли), 15:16

3:1 Павелски (бол., Клингберг, Радулов), 34:43

3:2 Янмарк (Клингберг, Радулов), 45:27

Штраф: 14 – 12

Броски: 31 (14+5+12) – 29 (6+18+5)

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Вратарь клуба "Тампа-Бэй" Василевский / Фото: Reuters

Отметим, что в составе "Далласа" во втором матче финальной серии голом отметился Джо Павелски. Для 36-летнего форварда "звезд" эта шайба стала 10-й в нынешнем плей-офф НХЛ, что является вторым результатом в истории Кубка Стэнли среди игроков, достигших 36 лет. Американский нападающий повторил достижение Уэйна Гретцки (1997) и Бретта Халла (2002). И ему остается всего одна шайба до рекорда легендарного форварда "Монреаля" Мориса Ришара, установленного в далеком 1958 году.

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