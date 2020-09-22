"Отмазывали" от российской армии за тысячу долларов: грандиозный скандал в хоккее

Громкий скандал в российском хоккее. На старшего администратора клуба "Металлург" Магнитогорск Виктора Сухова завели уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий). Он подозревается в том, что с мая по ноябрь 2018 года передавал деньги от хоккеистов военкому Магнитогорска Андрею Житникову (сейчас находится под следствием) за освобождение игроков от службы в армии.

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Сперва назывались имена трех, на данный момент уже бывших, игроков "Металлурга". Это – защитник "Авангарда" Алексей Береглазов, защитник системы "Амура" Александр Игошев и нападающий "Витязя" Павел Варфоломеев. Позже появилось имя еще одного "откосившего" – защитника "Магнитки" Григория Дронова.

По информации Znak.com, каждому из хоккеистов освобождение от службы в российской армии обошлось в 100 тысяч рублей – это чуть более 1300 долларов.

Реклама Виктор Сухов, "Металлург" Магнитогорск / Фото: Металлург Магнитогорск

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Отметим, что 64-летний администратор Виктор Сухов, которого подозревают в передаче взяток военкому, является легендой магнитогорского "Металлурга". С 355 шайбами, заброшенными в чемпионате СССР, он является лучшим бомбардиром в истории этого российского клуба.

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Ранее мы писали, что 19-летнего российского хоккеиста дисквалифицировали за употребление кокаина. Отстранение Ильи Алтыбармакяна продлится до 24 марта 2024 года.

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