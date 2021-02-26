"Нам этого не хватало": легенды украинского хоккея провели мастер-класс для детей

В Киеве состоялась традиционная "Тренировка со звездой" от УХЛ для юных воспитанников киевского "Сокола". Второй мастер-класс под открытым небом в 2021 году провели четырехкратный чемпион Украины Александр Победоносцев, а также двукратный чемпион Украины Дмитрий Марковский и пятикратный чемпион Украины Михаил Фадеев, работающие тренерами в ДЮСШ "Сокол".

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В ходе тренировки опытные хоккеисты показали подрастающему поколению технику владения шайбой и клюшкой, провели мастер-класс по катанию, а также сыграли небольшой двусторонний поединок.

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"Встречи с известными спортсменами – один из форматов мотивации юных спортсменов, поэтому для нас так важно проводить "Тренировки со звездой" для будущих хоккеистов. Когда мы только начинали заниматься хоккеем, такого не было, чтобы опытные игроки делились своим опытом и, скажу честно, этого не хватало. У нас не было возможности напрямую перенять чей-то опыт, поэтому сейчас хочется дать подрастающему поколению максимум знаний и умений, которых нам не хватало в детстве", – поделился впечатлениями спортивный директор УХЛ Победоносцев в интервью сайту УХЛ.

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