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Лед растаял: матч НХЛ не доиграли из-за погоды

21 февраля, 11:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Колорадо" и "Вегас" играли матч НХЛ на озере Тахо

Поединок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" – "Вегас Голден Найтс" был приостановлен. Из-за погоды.

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Встреча проходила на льду южного берега на озере Тахо, расположенном на границе Калифорнии и Невады. Игра была приостановлена после первого периода. Причина – из-за солнечного света ледовое покрытие ухудшилось, лед начал таять, хоккеисты и судьи испытывали проблемы с катанием, сообщает sport24.

Счет после первой двадцатиминутки – 1:0 в пользу "Колорадо". Когда именно будет доигран матч, не сообщается.

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Ранее мы писали, что болельщики решили воспользоваться необычными условиями и приплыли на матч на байдарках и катерах. Один из фанатов, которой попал в объективы камер, держал табличку с надписью "Нырну в ледяную воду ради джерси (свитера)".

Ранее четыре команды НХЛ думали играть на открытом воздухе, если это позволит пустить зрителей на трибуны.

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хоккей НХЛ Колорадо Вегас Голден Найтс

Источник: sport24.ru

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