Лед растаял: матч НХЛ не доиграли из-за погоды

Поединок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" – "Вегас Голден Найтс" был приостановлен. Из-за погоды.

Встреча проходила на льду южного берега на озере Тахо, расположенном на границе Калифорнии и Невады. Игра была приостановлена после первого периода. Причина – из-за солнечного света ледовое покрытие ухудшилось, лед начал таять, хоккеисты и судьи испытывали проблемы с катанием, сообщает sport24.

Счет после первой двадцатиминутки – 1:0 в пользу "Колорадо". Когда именно будет доигран матч, не сообщается.

