"Нам цього не вистачало": легенди українського хокею провели майстер-клас для дітей

У Києві відбулася традиційне "Тренування із зіркою" від УХЛ для юних вихованців київського "Сокола". Другий майстер-клас під відкритим небом у 2021 році провели чотириразовий чемпіон України Олександр Побєдоносцев, а також дворазовий чемпіон України Дмитро Марковський і п'ятикратний чемпіон України Михайло Фадєєв, що працюють тренерами в ДЮСШ "Сокіл".

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В ході тренування досвідчені хокеїсти показали підростаючому поколінню техніку володіння шайбою і ключкою, провели майстер-клас з катання, а також зіграли невеликий двосторонній поєдинок.

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"Зустрічі відомими спортсменами – один з форматів мотивації юних спортсменів, тому для нас так важливо проводити "Тренування із зіркою" для майбутніх хокеїстів. Коли ми тільки починали займатися хокеєм, такого не було, щоб досвідчені гравці ділилися своїм досвідом і, скажу чесно, цього не вистачало. У нас не було можливості безпосередньо перейняти чийсь досвід, тому зараз хочеться дати підростаючому поколінню максимум знань і умінь, яких нам не вистачало в дитинстві", – поділився враженнями спортивний директор УХЛ Побєдоносцев в інтерв'ю сайту УХЛ.

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