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На манеже все те же! В финале ЧМ по хоккею снова сыграют Финляндия и Канада

Олег Люлька Олег Люлька
5 июня, 21:03
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Два года назад в Братиславе финны обыграли канадцев со счетом 3:1. В Риге "Кленовые листья" попытаются взять у европейцев реванш. Начало воскресной битвы – в 20:15
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею / Фото: Reuters

Сборная Финляндии обыграла Германию в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Риге – 2:1.

Таким образом, финны вышли в финал мирового первенства, в котором сыграют с Канадой, одолевшей США 4:2.

Игра за "золото" состоится в воскресенье, 6 июня, начало – в20:15 по киевскому времени. В этот же день сборная США проведет матч за третье место с Германией, начало – в 15:15.

Отметим, что сборные Финляндии и Канады сыграют во втором финале чемпионата мира по хоккею подряд. Два года назад в Братиславе финны одолели канадцев – 3:1.

Хоккей. ЧМ. Рига. 1/2 финала

Финляндия – Германия – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Пакаринен (Лунделл, Каски), 13:50 – 1:0
Бьернинен (Анттила), 18:55 – 2:0
Плахта (большинство, Зайдер), 31:03 – 2:1
Штраф: 8 – 6
Броски: 17 (5+7+5) – 28 (9+10+9)

Ранее мы писали об изгоях в Риге: матч Россия – Беларусь на ЧМ посетил всего один болельщик.

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