На манежі все ті ж! У фіналі ЧС з хокею знову зіграють Фінляндія і Канада

Два роки тому в Братиславі фіни обіграли канадців з рахунком 3:1. У Ризі "Кленові листки" спробують взяти у європейців реванш. Початок недільної битви – о 20:15

Збірна Фінляндії з хокею / Фото: Reuters

Збірна Фінляндії обіграла Німеччину в півфіналі чемпіонату світу з хокею в Ризі – 2:1.

Отже, фіни вийшли до фіналу світової першості, в якому зіграють з Канадою, що здолала США 4:2.

Гра за "золото" відбудеться в неділю, 6 червня, початок – о 20:15 за київським часом. Цього ж дня збірна США проведе матч за третє місце з Німеччиною, початок – о 15:15.

Відзначимо, що збірні Фінляндії та Канади зіграють у другому фіналі чемпіонату світу з хокею поспіль. Два роки тому в Братиславі фіни здолали канадців – 3:1.

Хокей. ЧС. Рига. 1/2 фіналу

Фінляндія – Німеччина – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Пакарінен (Лунделл, Каскі), 13:50 – 1:0

Б'єрнінен (Анттіла), 18:55 – 2:0

Плахта (більшість, Зайдер), 31:03 – 2:1

Штраф: 8 – 6

Кидки: 17 (5 + 7 + 5) – 28 (9 + 10 + 9)

Раніше ми писали про ізгоїв у Ризі: матч Росія – Білорусь на ЧС відвідав лише один уболівальник.