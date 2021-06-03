В Украине создали Молодежную хоккейную лигу

Молодежная хоккейная лига создана, чтобы предоставить молодим хоккеистам практику и возможность достижения необходимого игрового уровня, чтобы стать профессиональными хоккеистами

Юные хоккеисты будут набираться опыта в Молодежной лиге / Фото: УХЛ

Украинская хоккейная ассоциация объявила о создании Молодежной хоккейной лиги. Генеральным директором Лиги стал экс-игрок сборной Украины, главный тренер Белого Барса Константин Буценко. А накануне в Украине торжественно определили "Звезд хоккейного года".

Целью создания Лиги является предоставление молодым хоккеистам надлежащей игровой практики, создание условий для развития и прогресса юношей, а также достижения необходимого игрового уровня, который позволит воспитанникам хоккейных школ Украины стать профессиональными хоккеистами, сообщается на сайте УАФ.

Сообщается, что Молодежная хоккейная лига частично покроет расходы командам-участникам лиги на экипировку (покупка клюшек), обеспечит трансляцию всех матчей не менее чем с двух камер, покроет затраты на судейство матчей, а также транспортные расходы.

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Также мы писали, что суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки клубов для участия в чемпионате. Украинская хоккейная лига подала иск против ФХУ о признании неправомерным одностороннее расторжение договора о сотрудничестве.