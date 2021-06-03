В Україні створили Молодіжну хокейну лігу

Молодіжна хокейна ліга створена, щоб надати молодим хокеїстам практику і можливість досягнення необхідного ігрового рівня, щоб стати професійними хокеїстами

Юні хокеїсти будуть набиратися досвіду в Молодіжній лізі / Фото: УХЛ

Українська хокейна асоціація оголосила про створення Молодіжної хокейної ліги. Генеральним директором Ліги став ексгравець збірної України, головний тренер Білого Барса Костянтин Буценко. А напередодні в Україні урочисто визначили "Зірок хокейного року".

Метою створення Ліги є надання молодим хокеїстам належної ігрової практики, створення умов для розвитку і прогресу юнаків, а також досягнення необхідного ігрового рівня, який дозволить вихованцям хокейних шкіл України стати професійними хокеїстами, повідомляється на сайті УАФ.

Повідомляється, що Молодіжна хокейна ліга частково покриє витрати команд-учасників ліги на екіпіровку (купівля ключок), забезпечить трансляцію всіх матчів не менше ніж з двох камер, покриє витрати на суддівство матчів, а також транспортні витрати.

Також ми писали, що суд заборонив Федерації хокею України приймати заявки клубів для участі в чемпіонаті. Українська хокейна ліга подала позов проти ФХУ про визнання неправомірним одностороннє розірвання договору про співпрацю.