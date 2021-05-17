Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Суд заборонив Федерації хокею України приймати заявки клубів для участі в чемпіонаті

Олена Павлова Олена Павлова
17 травня, 16:02
Копіювати лінк
Українська хокейна ліга подала позов проти ФХУ про визнання неправомірним одностороннє розірвання договору про співпрацю. Засідання відбудеться 25 травня
/ Фото: uhl.com.ua

У квітні 2021 року Федерація хокею України відправила повідомлення про одностороннє розірвання договору про співпрацю між УХЛ і ФХУ, згідно з яким Ліга проводила матчі чемпіонату України з хокею. У відповідь Українська хокейна ліга подала до суду позов проти ФХУ про визнання неправомірним таке розірвання договору та визнання його дійсним.

Читайте також: Діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Бігли рознімати навіть батьки

Суд прийняв позов і здійснює розгляд справи. А сьогодні, 17 травня, прийняв рішення про забезпечення позову УХЛ, і постановив з 17.05.2021 р заборонити Федерації хокею України до набрання рішенням суду в силу наступне:

  • Вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання Українській хокейній лізі виконувати зобов'язання, передбачені договором про співпрацю;
  • Без участі Української хокейної ліги здійснювати прийом заявок і укладання договорів на участь в чемпіонаті України з хокею з шайбою сезону 2021-2022 рр., здійснювати будь-які дії або приймати рішення, пов'язані з цим.

/ Фото: УХЛ

В тренді

Перше судове засідання за позовом УХЛ проти Федерації хокею України щодо визнання договору дійсним призначено на 25 травня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, які ж погрози надходили голові хокею України Зубко: запис з наради ФХУ і УХЛ.

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов оцінив сезон-2020/2021

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти