Суд заборонив Федерації хокею України приймати заявки клубів для участі в чемпіонаті

Українська хокейна ліга подала позов проти ФХУ про визнання неправомірним одностороннє розірвання договору про співпрацю. Засідання відбудеться 25 травня

/ Фото: uhl.com.ua

У квітні 2021 року Федерація хокею України відправила повідомлення про одностороннє розірвання договору про співпрацю між УХЛ і ФХУ, згідно з яким Ліга проводила матчі чемпіонату України з хокею. У відповідь Українська хокейна ліга подала до суду позов проти ФХУ про визнання неправомірним таке розірвання договору та визнання його дійсним.

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Суд прийняв позов і здійснює розгляд справи. А сьогодні, 17 травня, прийняв рішення про забезпечення позову УХЛ, і постановив з 17.05.2021 р заборонити Федерації хокею України до набрання рішенням суду в силу наступне:

Вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання Українській хокейній лізі виконувати зобов'язання, передбачені договором про співпрацю;

Без участі Української хокейної ліги здійснювати прийом заявок і укладання договорів на участь в чемпіонаті України з хокею з шайбою сезону 2021-2022 рр., здійснювати будь-які дії або приймати рішення, пов'язані з цим.

/ Фото: УХЛ

Перше судове засідання за позовом УХЛ проти Федерації хокею України щодо визнання договору дійсним призначено на 25 травня 2021 року.

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