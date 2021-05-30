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В Україні урочисто визначили "Зірок хокейного року"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 травня, 11:33
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У Києві пройшла яскрава церемонія підведення підсумків сезону 2020/2021, на якій нагороду отримала спортивна редакція телеканалу "Україна 24"
/ Фото: УХЛ

Українська хокейна ліга вдруге в своїй історії провела урочисту церемонію нагородження кращих гравців, тренерів, менеджерів і спортивних журналістів "Зірки хокейного року" сезону 2020/2021. Всього церемонія передбачала 24 номінації, за перемогу в яких змагалися 57 номінантів.

Визначало переможців експертне журі, до якого увійшли легендарні спортсмени, хокейні функціонери та профільні ЗМІ. До того ж в окремих номінаціях найкращих вибирали вболівальники шляхом голосування, а також капітани, асистенти і тренери клубів УХЛ.

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Крім номінацій також була визначена і символічна збірна чемпіонату УХЛ сезону 2020/21: воротар Дмитро Кубрицький, захисники Філіп Пангелов-Юлдашев та Сергій Дорофеєв, нападники Андрій Денискин, Андрій Міхнов та Андрій Сигарьов. До того ж уболівальники в голосуванні на сайті УХЛ визначили кращий гол сезону – її автором став перший канадець в історії чемпіонатів України з хокею Шейн Хеффернан.

Захід пройшов в київському Freedom Hall, церемонію відвідали відомі українські спортсмени та зірки шоу-бізнесу, журналісти і представники бізнесу. Відкривало урочистий захід виступ кавер-бенду HeartBeat Brass Band і яскраве лазерне шоу. Спеціальні виступи для гостей "Зірок хокейного року" підготували українська співачка і автор пісень, представниця України на конкурсі Євробачення 2010 ALYOSHA, а також суперфіналіст проекту "Голос Країни" Сергій Асафатов. Провели церемонію Андрій Астахов і Марина Машкіна.

До речі, спортивна редакція телеканалу "Україна 24" визнана найкращою серед колег.

Окрему нагороду в номінації "Відкриття року" отримала нова льодова арена Mariupol Ice Center в Маріуполі, яка прийняла стартовий матч сезону між місцевою командою й Соколом.

Виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага поділився емоціями після церемонії:

"Я радий, що захід пройшов на дуже високому рівні. Ми вже вдруге у своїй історії відзначаємо найкращих із найкращих за підсумками сезону. Тим більше, що позаду дуже яскравий, насичений і довгий спортивний рік, який точно став найцікавішим за останні 10 років. Звичайно, такі церемонії – найважливіші для будь-якого виду спорту і без подібних заходів спорт не може існувати. Це в насамперед імідж ліги".

Тим часом, рекорд легендарного Олександра Мальцева побили на чемпіонаті світу з хокею.

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Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов оцінив сезон-2020/2021
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