Суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки клубов для участия в чемпионате

Украинская хоккейная лига подала иск против ФХУ о признании неправомерным одностороннее расторжении договора о сотрудничестве. Заседание состоится 25 мая

/ Фото: uhl.com.ua

В апреле 2021 года Федерация хоккея Украины отправила уведомление об одностороннем расторжении договора о сотрудничестве между УХЛ и ФХУ, согласно которому Лига проводила матчи чемпионата Украины по хоккею. В ответ Украинская хоккейная лига подала в суд иск против ФХУ о признании неправомерным такое расторжения договора и признании его действительным.

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Суд принял иск и осуществляет рассмотрение дела. А сегодня, 17 мая, принял решение об обеспечении иска УХЛ, и постановил с 17.05.2021 г. запретить Федерации хоккея Украины до вступления решения суда в силу следующее:

Совершать действия, направленные на препятствование Украинской хоккейной лиге выполнять обязательства, предусмотренные договором о сотрудничестве;

Без участия Украинской хоккейной лиги осуществлять прием заявок и заключение договоров на участие в чемпионате Украины по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 гг., осуществлять какие-либо действия или принимать решения, связанные с этим.

/ Фото: УХЛ

Первое судебное заседание по иску УХЛ против Федерации хоккея Украины касательно признания договора действительным назначено на 25 мая 2021 года.

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