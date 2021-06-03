Канада выбила Россию: определились полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Четвертьфиналы чемпионата мира по хоккею ознаменовались двумя сенсациями – Канада и Германия смогли обыграть фаворитов своих матчей и пробиться в следующий раунд

Канадцы празднуют победу над ОКР. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Сегодня состоялись матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Главная сенсация произошла в поединке между ОКР и Канадой. Еще до матча из России звучали шапкозакидательские заявления, однако на деле хоккеисты ОКР уступили "ноунемам", как о канадцах отзывались в российских СМИ.

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Росси – Канада – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Еще один неожиданный результат преподнесла сборная Германии, одолевшая команду Швейцарии. В этой встрече победитель определился в серии буллитов.

Швейцария – Германия – 2:2 (1:0, 1:1, 0:1) буллиты – 1:2

США спокойно разобралась со Словакией со счетом 6:1, а Финляндия с минимальным счетом одолела Чехию – 1:0.

Таким образом, в полуфинале ЧМ-2021 встретятся следующие пары:

Канада – США

Финляндия – Германия

Оба матча пройдут в субботу, 5 июня.

Ранее матч Россия – Беларусь на ЧМ посетил всего один болельщик. На матч чемпионата мира по хоккею было продано два билета, а сам поединок посетил лишь один болельщик. Интересно, что продажа билетов стартовала в день матча.