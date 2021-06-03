Канада вибила Росію: визначилися півфіналісти чемпіонату світу з хокею

Чвертьфінали чемпіонату світу з хокею ознаменувалися двома сенсаціями – Канада і Німеччина змогли обіграти фаворитів своїх матчів і пробитися в наступний раунд

Канадці святкують перемогу над ОКР. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Сьогодні відбулися матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею. Головна сенсація сталася в поєдинку між ОКР і Канадою. Ще до матчу з Росії звучали шапкозакидальні заяви, однак на ділі хокеїсти ОКР поступилися "ноунемам", як про канадців відгукувалися в російських ЗМІ.

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Россі – Канада – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Ще один несподіваний результат піднесла збірна Німеччини, яка здолала команду Швейцарії. У цій зустрічі переможець визначився в серії буллітів.

Швейцарія – Німеччина – 2:2 (1:0, 1:1, 0:1) буліти – 1:2

США спокійно розібралася зі Словаччиною з рахунком 6:1 , А Фінляндія з мінімальним рахунком здолала Чехію – 1:0.

Отже, в півфіналі ЧС-2021 зустрінуться наступні пари:

Канада – США

Фінляндія – Німеччина

Обидва матчі пройдуть в суботу, 5 червня.

Раніше матч Росія – Білорусь на ЧС відвідав всього один уболівальник. На матч чемпіонату світу з хокею Росія – Білорусь було продано два квитки, а сам поєдинок відвідав лише один уболівальник. Цікаво, що продаж квитків стартував у день матчу.