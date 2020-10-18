"Донбасс" проиграл дома "Кременчуку": чемпион хоккейной суперсерии определится во вторник

Дончане упустили шанс стать чемпионами Украины на своем льду. Теперь все решится 20 октября в Кременчуге

В Дружковке состоялся шестой поединок финала плей-офф Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Кременчуком". До этой встречи счет в серии до четырех побед между клубами был 3:2 в пользу донецких хоккеистов, и в случае победы они бы становились чемпионами.

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Но "Кременчук" накалил интригу в серии до предела, одолев "Донбасс" на его площадке 2:1. Это значит, что судьба чемпионства решится в седьмом матче, который пройдет в Кременчуге 20 октября.

"Донбасс" – "Кременчук" – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Счет в серии – 3:3

Шайбы: 0:1 – Денискин (Коробов), 02:51, 0:2 – Киселев (Толстушко – Серанов), 31:20, 1:2 – Захаров (Кутугин), 43:40

"Донбасс": Трифонов (Дьяченко); Кутугин – Григорьев, Кожевников – Кобелев, Пангелов-Юлдашев – Журавлев; Монс – Туркин – Казаковцев, Лялька (А) – Бирюков – Сигарев, Милёхин – Буценко – Коренчук (А), Разумов – Захаров (К) – Костиков

"Кременчук": Новицкий (Гордюшин); Алексюк – Григорян, Хришпенц – Боевых, Грицких – Толстушко, Варава; Киселёв (К) – Серанов – Созонов, Чемерилов – Волков – Орлов, Гриценко (А) – Пукс (А) – Савченко, Коробов – Дубинин – Денискин

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Отметим, что в предыдущий раз "Донбасс" и "Кременчук" встречались в финале в сезоне 2017/18. Тогда дончане под руководством Сергея Витера завоевали титул, выиграв серию со счетом 4:1.

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Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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