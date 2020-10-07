"Донбасс" в драматическом матче вышел вперед в финальной серии УХЛ

Донецкие хоккеисты пропустили три шайбы уже в первом периоде, но затем смогли отыграться

ХК "Донбасс" выиграл первый матч финальной серии Украинской хоккейной лиги у "Кременчука". Донецкие хоккеисты проиграли первый период со счетом 0:3, но сначала гости не только сократили отставание, но и вышли вперед. Правда, за шесть секунд до финальной сирены "Кременчук" сравнял счет и перевел матч в овертайм.

Реклама

Тем не менее, в первой же своей атаке в овертайме "Донбасс" усилиями Захарова забросил шайбу и вышел вперед в финальной серии.

Второй матч финальной серии состоится 9 октября на арене "Кременчука". Полное расписание финала плей-офф чемпионата Украины по хоккею есть на нашем сайте.

"Кременчук" – "Донбасс" 4:5 ОТ (3:0, 0:1, 1:3)

Реклама

Шайбы: 1:0 Дубинин (Грицких), 03:17; 2:0 Пукс, 04:59; 3:0 Тютченко (Киселев, большинство), 14:46; 3:1 Туркин (Пангелов-Юлдашев – Монс), 29:16; 3:2 Журавлев (Казаковцев), 46:39; 3:3 Костиков (Григорьев), 47:46; 3:4 Лялька (Костиков), 57:39; 4:4 Созонов (Тютченко), 59:54; 4:5 Захаров (Карпенко – Пангелов-Юлдашев), 62:04

"Кременчук": Новицкий (Гордюшин); Бабрусев – Григорян, Хришпенц – Боевых, Грицких – Алексюк, Савицкий – Варава; Киселёв (К) – Серанов – Тютченко, Леонов – Пукс (А) – Созонов, Савченко – Гриценко (А) – Ворона, Коробов – Дубинин – Денискин.

"Донбасс": Трифонов (Дьяченко); Кутугин – Григорьев, Кожевников – Журавлев, Пангелов-Юлдашев – Большаков, – ; Монс – Туркин – Казаковцев, Лялька (А) – Буценко – Коренчук (А), Разумов – Захаров (К) – Карпенко, Милёхин – Карамнов – Костиков.

Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама