"Донбасс" обыграл "щук" и вышел в финал плей-офф УХЛ

В серии за трофей дончане сразятся с кременчужанами, который обыграли в битве за титул-2018

В Херсоне состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между местным "Днепром" и донецким "Донбассом". Гости одолели "щук" в этой встрече 3:1, и 4:2 в серии, благодаря чему вышли в финал. За трофей дончане сразятся с ХК "Кременчук", ранее всухую одолевшим "Белый Барс" (4:0).

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Полуфинал плей-офф УХЛ, шестой матч

"Днепр" – "Донбасс" – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

0:1 Милехин (Костиков) – 03:22

0:2 Костиков – 13:06

1:2 Янишевский (Ратушный) – 25:48

1:3 Пангелов-Юлдашев (Милехин – мен.) – 59:14

Счет в серии: 2:4

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Отметим, что в последний раз "Донбасс" и "Кременчук" встречались в финале в сезоне 2017/18. Тогда дончане под руководством Сергея Витера завоевали титул, выиграв серию со счетом 4:1.

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Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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