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"Донбасс" вырвал победу в самом длинном овертайме в истории плей-офф УХЛ

28 сентября, 23:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Донецкая команда выиграла у херсонского "Днепра" третий матч полуфинальной серии

Сегодня снова возобновился чемпионат страны по хоккею. Команды до сих пор доигрывают сезон 2019/2020, который прервали весной из-за пандемии коронавируса. В начале сентября Украинская хоккейная лига вернулась к жизни, но практически сразу же ушла на вынужденные каникулы: полуфиналы УХЛ приостановили из-за коронавируса.

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В понедельник провели третьи матчи серий, которые играют до четырех побед. В Херсоне "Донбасс" сломил сопротивление местного "Днепра" в овертайме – 3:2. Причем, гости забросили шайбу на 10-й минуте дополнительного периода, который оказался самым длинным в истории плей-офф УХЛ, пишет xsport. Интересно, что "Донбасс" дважды отыгрывался в основное время. Донецкая команда выиграла второй поединок подряд и ведет в серии со счетом 2:1.

А в первой встрече дня "Кременчуг" разгромил "Белый Барс" из Белой Церкви со счетом 9:2 и повел в серии 3:0. Четвертая дуэль соперников намечена на вторник, 29 сентября. Смотрите обзор матча.

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