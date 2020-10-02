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"Донбасс" вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф УХЛ

2 октября, 00:14

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Донецкий клуб оказался в одной победе от финала, а "Днепру" нужно выигрывать дважды

"Донбасс" в пятом матче полуфинала плей-офф УХЛ разгромил "Днепр" со счетом 4:1. Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу донецкой команды. Следующий поединок состоится 3 октября в Херсоне. В финал Украинской хоккейной лиги уже вышел "Кременчук", который свою серию против "Белого Барса" выиграл 4:0.

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Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отметился Евгений Монс.

"Донбасс" – "Днепр" 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

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Шайбы:

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1:0 Разумов (Захаров, Кутугин), 06:30
2:0 Монс (Лялька, Туркин, 5х3), 12:30
3:0 Монс (Казаковцев), 26:50
4:0 Буценко (Коренчук, больш.), 36:09
4:1 Дорофеев (Декало, Каракулько, больш.), 38:38

Напомним, что несколько дней назад "Донбасс" вырвал победу в самом длинном овертайме в истории плей-офф УХЛ. Тогда в Херсоне донецкий клуб сломил сопротивление "Днепра", забросив шайбу на 10-й минуте дополнительного периода, который оказался самым длинным в истории плей-офф чемпионата Украины.

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ХК Донбасс УХЛ ХК Днепр

Источник: Сегодня|Спорт

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