"Донбасс" вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф УХЛ

"Донбасс" в пятом матче полуфинала плей-офф УХЛ разгромил "Днепр" со счетом 4:1. Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу донецкой команды. Следующий поединок состоится 3 октября в Херсоне. В финал Украинской хоккейной лиги уже вышел "Кременчук", который свою серию против "Белого Барса" выиграл 4:0.
Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отметился Евгений Монс.
"Донбасс" – "Днепр" 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Шайбы:
1:0 Разумов (Захаров, Кутугин), 06:30
2:0 Монс (Лялька, Туркин, 5х3), 12:30
3:0 Монс (Казаковцев), 26:50
4:0 Буценко (Коренчук, больш.), 36:09
4:1 Дорофеев (Декало, Каракулько, больш.), 38:38
Напомним, что несколько дней назад "Донбасс" вырвал победу в самом длинном овертайме в истории плей-офф УХЛ. Тогда в Херсоне донецкий клуб сломил сопротивление "Днепра", забросив шайбу на 10-й минуте дополнительного периода, который оказался самым длинным в истории плей-офф чемпионата Украины.
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