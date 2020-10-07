Финал плей-офф чемпионата Украины по хоккею: расписание и трансляции

В серии до четырех побед встречаются "Донбасс" и "Кременчук"

Сегодня стартует финальная серия плей-офф Украинской хоккейной лиги. Противостояние "Донбасса" и "Кременчука" будет продолжаться до четырех побед одной из команд.

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Старт серии будет дан в Кременчуге – два матча 7 и 9 октября. После этого команды переедут в Дружковку – два матча 12 и 14 октября. В случае необходимости, дополнительные игры могут пройти 16, 18 и 20 октября.

7 октября 18:30 "Кременчук" – "Донбасс". ТВ: Xsport, OLL.TV

9 октября 18:30 "Кременчук" – "Донбасс". ТВ: Xsport, OLL.TV

12 октября 18:45 "Донбасс" – "Кременчук". ТВ: Xsport, OLL.TV

14 октября 18:45 "Донбасс" – "Кременчук". ТВ: Xsport, OLL.TV

16 октября – в случае необходимости

18 октября – в случае необходимости

20 октября – в случае необходимости

На пути к финалу действующий обладатель трофея "Донбасс" обыграл "Днепр" (счет в серии – 4:2), а "Кременчугу" потребовалось всего 4 поединка, чтобы пройти "Белый Барс" (4:0).

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"Донбасс" и "Кременчуг" встречаются между собой в финальном раунде плей-офф уже в третий раз. Оба предыдущих противостояния выиграл "Донбасс".

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