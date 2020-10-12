"Кременчук" обыграл "Донбасс" на выезде и сократил отставание в финальной сери УХЛ

Единственную шайбу за две минуты до сирены забросил Всеволод Толстушко

Хоккейный клуб "Кременчук" после двух домашних поражений отправился в Дружковку и одержал победу над ХК "Донбасс" в третьем матче финальной серии Украинской хоккейной лиги благодаря единственной шайбе Всеволод Толстушко незадолго до финальной сирены.

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Тем не менее, Донбасс продолжает вести в серии со счетом 2:1. Следующий матч финальной серии пройдет 14-го октября. Напомним, что финальная серия продлится до четырех побед. Полное расписание финала плей-офф чемпионата Украины по хоккею есть на нашем сайте.

"Донбасс" – "Кременчук" – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Счет в серии – 2:1

Шайбы: Толстушко (Киселев, Серанов, меньш.), 58:04;

"Донбасс": Андрюхов (Дьяченко); Кутугин – Григорьев, Кожевников – Журавлёв, Кобелев – Большаков, – Садовиков; Монс – Туркин (А) – Казаковцев, Милёхин – Буценко (А) – Захаров (К), Подзиньш – Бирюков – Костиков, Разумов – Карамнов – Карпенко.

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"Кременчук": Новицкий (Гордюшин); Алексюк – Григорян, Хришпенц – Боевых, Грицких – Толстушко, Савицкий – Варава; Киселёв (К) – Серанов – Тютченко, Леонов – Пукс (А) – Созонов, Гриценко (А) – Волков – Чемерилов, Коробов – Дубинин – Денискин.

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Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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