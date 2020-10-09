"Донбасс" снова сильнее "Кременчука" в дополнительное время. Финал УХЛ переезжает в Дружковку

Донецкие хоккеисты в серии до четырех побед повели со счетом 2:0

ХК "Донбасс" вырвал победу у "Кременчука" во втором матче финальной серии Украинской хоккейной лиги. Донецкие хоккеисты всухую выиграли первый период, однако затем позволили сопернику не только отыграться, но и выйти вперед. Тем не менее, и хозяевам льда удержать преимущество в счете до финальной сирены не удалось.

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Как и в предыдущем поединке, победителя пришлось определять в дополнительное время. В этот раз героем встречи стал Никита Милехин.

После сегодняшней встречи "Донбасс" провел в серии 2:0 и следующие два поединка проведет на родной арене в Дружковке. Поединки пройдут 12-го и 14-го октября.

ХК "Кременчук" – "Донбасс" (Донецк) – 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1) серия – 0:2

Шайбы: 0:1 – Туркин (Казаковцев, Монс) – 04:01, 0:2 – Захаров (Кожевников, Милехин) – 18:18, 1:2 – Дубинин (Коробов, Денискин – бол.) – 33:51, 2:2 – Тютченко – 48:01, 3:2 – Дубинин (Денискин, Коробов) – 50:40, 3:3 – Буценко (Милехин, Коренчук) – 51:51, 3:4 – Милехин (Журавлев) – 68:51

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"Кременчук": Давлетшин (Гордюшин), Григорян-Бабрусев, Тютченко-Киселев-Серанов, Толстушко-Хришпенц, Савченко-Созонов-Пукс, Грицких-Алексюк, Гриценко-Волков-Чемерилов, Дубинин-Денискин-Коробов, Варава, Савицкий

"Донбасс": Дьяченко (Андрюхов), Кобелев-Колесниковс, Туркин-Монс-Казаковцев, Кожевников-Журавлев, Лялька-Коренчук-Буценко, Большаков-Пангелов-Юлдашев, Костиков-Милехин-Бирюков, Разумов-Захаров-Карпенко

Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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