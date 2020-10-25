"Вечный" рекорд Шумахера пал. Хэмилтон выиграл 92-й Гран-при Формулы-1

Легендарный и казавшийся нерушимым рекорд Михаэля Шумахера пал! В воскресенье, 25 октября, Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Португалии и превзошел достижение легендарного немецкого гонщика по количеству побед на этапах Формулы-1. У британца их стало 92, на одну больше, чем у Шуми.
Интересно, что незадолго до финиша гонки Хэмилтон по радиосвязи пожаловался команде, что у него свело ногу. Но это не помешало Льюису победить в Португалии и переписать историю.
Победы на Гран-при Формулы-1 за всю историю
Льюис Хэмилтон – 92
Михаэль Шумахер – 91
Себастьян Феттель – 53
Отметим, что по выигранным Гран-при Формулы-1 Хэмилтон сравнялся с Шумахером двумя неделями ранее на трассе "Нюрбургринг" в Германии. После того успеха британец принял поздравления от сына Михаэля Шумахера Мика, который подарил Льюису один из гоночных шлемов своего отца.
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Напомним, Михаэль Шумахер с 2013 года проходит лечение после несчастного случая во время катания в горах и не появляется на публике.
Ранее мы писали, что состояние Михаэля Шумахера не улучшится. Всему виной нерешительность врачей в первые часы.
По количеству чемпионских титулов Ф-1 Шуми пока еще впереди Хэмилтона
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