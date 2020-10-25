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"Вечный" рекорд Шумахера пал. Хэмилтон выиграл 92-й Гран-при Формулы-1

25 октября, 16:44

Олег Люлька Олег Люлька

На финишном отрезке гонки в Португалии у Льюиса свело ногу, но это не помешало ему переписать историю

Легендарный и казавшийся нерушимым рекорд Михаэля Шумахера пал! В воскресенье, 25 октября, Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Португалии и превзошел достижение легендарного немецкого гонщика по количеству побед на этапах Формулы-1. У британца их стало 92, на одну больше, чем у Шуми.

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Интересно, что незадолго до финиша гонки Хэмилтон по радиосвязи пожаловался команде, что у него свело ногу. Но это не помешало Льюису победить в Португалии и переписать историю.

Победы на Гран-при Формулы-1 за всю историю

Льюис Хэмилтон – 92

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Михаэль Шумахер – 91

Михаэль Шумахер. Фото skysports.com

Михаэль Шумахер. Фото skysports.com

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Себастьян Феттель – 53

Себастьян Феттель/Фото sebvettelnews.com

Себастьян Феттель/Фото sebvettelnews.com

Отметим, что по выигранным Гран-при Формулы-1 Хэмилтон сравнялся с Шумахером двумя неделями ранее на трассе "Нюрбургринг" в Германии. После того успеха британец принял поздравления от сына Михаэля Шумахера Мика, который подарил Льюису один из гоночных шлемов своего отца.

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Напомним, Михаэль Шумахер с 2013 года проходит лечение после несчастного случая во время катания в горах и не появляется на публике.

Ранее мы писали, что состояние Михаэля Шумахера не улучшится. Всему виной нерешительность врачей в первые часы.

По количеству чемпионских титулов Ф-1 Шуми пока еще впереди Хэмилтона

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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рекорд Формула-1 Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер

Источник: Сегодня|Спорт

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