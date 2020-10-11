Хэмилтон повторил фантастический рекорд Шумахера и завладел его шлемом

Британец из "Мерседеса" догнал Михаэля по количеству выигранных Гран-при и вскоре может стать единоличным рекордсменом

В воскресенье, 11 октября, на трассе "Нюрбургринг" в Германии свершилось то, что когда-то казалось невероятным. Британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", выиграв свой 91-й Гран-при в карьере, сравнялся по этому показателю с легендарным Михаэлем Шумахером. Уже 25 октября, в Португалии, Хэмилтон может стать единоличным обладателем фантастического рекорда.

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Символично, что после победы на Гран-при Айфеля Льюис Хэмилтон принял поздравления от сына Михаэля Шумахера Мика, который подарил британцу один из гоночных шлемов своего отца.

"Михаэль Шумахер был моим идолом. Наблюдая за его доминированием, вряд ли кто-нибудь, в особенности я сам, мог подумать, что когда-нибудь я окажусь просто поблизости от его рекорда. Для меня это огромная честь", – заявил после победы на "Нюрбургринге" Льюис Хэмилтон

Отметим, что второе место на Гран-при Айфеля занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул гонщик "Рено" Даниэль Риккардо. Для "Рено" это первый подиум после возвращения заводской команды в чемпионат.

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Формула-1. Гран-при Айфеля. Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 60 кругов

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +4,470

3. Даниэль Риккардо ("Рено") +14,613

4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +16,070

5. Карлос Сайнс ("Макларен") +21,905

6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +22,766

7. Шарль Леклер ("Феррари") +30,814

8. Нико Хюлькенберг ("Рейсинг Пойнт") +32,596

9. Ромен Грожан ("Хаас") +39,081

10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +40,035

11. Себастьян Феттель ("Феррари") +40,810

12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +41,476

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +49,585

14. Николас Латифи ("Уильямс") +54,449

15. Даниил Квят ("Альфа Таури") +55,588

16. Ландо Норрис ("Макларен") – не финишировал

17. Александер Албон ("Ред Булл") – не финишировал

18. Эстебан Окон ("Рено") – не финишировал

19. Валттери Боттас ("Мерседес") – не финишировал

20. Джордж Рассел ("Уильямс") – не финишировал

Ранее мы писали, что состояние Михаэля Шумахера не улучшится. Всему виной нерешительность врачей в первые часы. Сейчас немец находится в вегетативном состоянии – он проснулся, но не отвечает.

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