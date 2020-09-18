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Состояние Михаэля Шумахера не улучшится. Всему виной нерешительность врачей в первые часы

18 сентября, 22:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сейчас Михаэль находится в вегетативном состоянии - он проснулся, но не отвечает

Состояние легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера не улучшится. Такое мнение выразил швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер в интервью RMC Sport для документального фильма "Михаэль Шумахер: в поисках правды". По мнению специалиста, нынешнее состояние гонщика – это максимум, на что может рассчитывать его семья, а виной всему промедления врачей в первые часы после трагедии. Ранее врачи раскрыли подробности новой операции по спасению Михаэля Шумахера.

"Думаю, Михаэль находится в вегетативном состоянии – он проснулся, но не отвечает. Он дышит, сердце бьется. Вероятно, он может садиться и делать с чужой помощью маленькие шаги, но не более. Полагаю, это его максимум. Думаю, нет шансов увидеть его таким, каким он был до аварии.

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Нейрохирурги всегда говорят: "Время – мозг". Действовать нужно немедленно. Но Шумахер – хорошо известная фигура. Наверное, они слишком долго ждали", – цитирует профессора Eurosport.

Напомним, Михаэль Шумахер получил тяжелые травмы головы в декабре 2013 года в результате падения на горнолыжном курорте во Франции. С тех пор Шумахер, которому в январе исполнился 51 год, ни разу не появлялся на публике.

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Формула-1 Михаэль Шумахер

Источник: Сегодня|Спорт

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