Рекорд Шумахера устоял: Гран-при России неожиданно выиграл Боттас (видео)

Хэмилтон стал жертвой ошибок на старте и финишировал только третьим - итоги гонки в Сочи

В Сочи завершилась гонка десятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при России. Ее победителем стал представитель "Мерседеса" Валттери Боттас, во второй раз в карьере ставший лучшим на этой трассе. Второе место занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. ТОП-3 замкнул напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, который получил два пятисекундных штрафа за неправильную отработку процедуры старта. Напомним, накануне именно Хэмилтон оказался самым быстрым в квалификации, тогда как Боттас был там лишь третьим.

Реклама

Читайте также: Лучший гонщик Украины: "У меня нет водительских прав". В 18 лет Иван Пеклин выиграл этап Формулы-4

Таким образом легендарный рекорд Михаэля Шумахера, за свою карьеру выигравшего 91 Гран-при Формулы-1, в Сочи устоял. Хэмилтону по-прежнему нужна одна победа, чтобы догнать по этому показателю Шуми.

Реклама

Хэмилтон и Боттас / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что в Беларуси неожиданно "выдвинули" в президенты автогонщика из Финляндии. Кими Райкконен славится своим упрямством и умением побеждать в сложных условиях.

Реклама

Также мы рассказывали, что состояние Михаэля Шумахера не улучшится. Всему виной нерешительность врачей в первые часы. Сейчас немец находится в вегетативном состоянии – он проснулся, но не отвечает.

Смотрите рейтинг чемпионов Формулы-1

Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству побед

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама