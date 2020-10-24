Киллер убил отца российского гонщика Формулы-1: как все случилось

Отец первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова 61-летний бизнесмен и депутат Александр Петров скончался в субботу, 24 октября, в результате покушения, произошедшего в его коттедже в Ленинградской области – под Выборгом, в поселке Великое.

"По предварительной информации, он скончался от ранения на месте происшествия у себя дома. На место выехали следователи", – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах

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По одной из версий, в шесть часов вечера на участок Петрова в поселке Великое пробрался киллер, он открыл стрельбу и смертельно ранил Петрова-старшего.

По другой версии, в Петрова выстрелили с расстояния, а именно с другого берега реки, у которой находился дом погибшего. Снайпер мог произвести выстрел, когда Петров выходил из бани, чтобы окунуться в реку. При этом сторож, обнаруживший тело Петрова и вызвавший полицию, утверждает, что выстрела не слышал.

Виталий Петров и его отец Александр / Фото: Championat.ru

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Отметим, что Александр Петров являлся депутатом городского совета Выборга. Ему принадлежали несколько крупных предприятий, кроме того, он был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод" и ЗАО "Выборгская топливная компания".

Его сын 36-летний Виталий Петров, выступавший в Формуле-1 с 2010 по 2013 годы, в момент убийства отца находился в Португалии на Гран-при "Королевских гонок", где выполнял роль стюарда. После известия о смерти отца он покинул Португалию и отправился в РФ.

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