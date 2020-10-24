Хэмилтон выиграл квалификацию перед гонкой, в которой будет бить рекорд Шумахера

На автодроме в Портимане состоялась квалификация Гран-при Португалии Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл".
Заработав первое место на стартовой решетке во время воскресной гонки, Хэмилтон сделал серьезную заявку на то, чтобы 25 октября побить легендарный рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных Гран-при. Сейчас у британца и немца – по 91 победе.
Гран-при Португалии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.16,652
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,102
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,252
4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,438
5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +0,571
6. Александер Албон ("Ред Булл") +0,785
7. Карлос Сайнс ("Макларен") +0,868
8. Ландо Норрис ("Макларен") +0,873
9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,151
10. Даниэль Риккардо ("Рено")
Не вышли в третий сегмент
11. Эстебан Окон ("Рено") – 1.17,614
12. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1.17,626
13. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.17,728
14. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.17,788
15. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.17,919
Не вышли во второй сегмент
16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.18,201
17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.18,323
18. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.18,364
19. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.18,508
20. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.18,777
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Как мы писали ранее, накануне Гран-при Португалии у Пьера Гасли загорелся болид на трассе во время тренировочного заезда. Благо, французский автогонщик успел быстро покинуть автомобиль и не пострадал.
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