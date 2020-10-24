Хэмилтон выиграл квалификацию перед гонкой, в которой будет бить рекорд Шумахера

Уже в воскресенье британец может стать единоличным лидером по выигранным Гран-при за всю историю Формулы-1

На автодроме в Портимане состоялась квалификация Гран-при Португалии Формулы-1. Ее победителем стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на "Ред Булл".

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Заработав первое место на стартовой решетке во время воскресной гонки, Хэмилтон сделал серьезную заявку на то, чтобы 25 октября побить легендарный рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных Гран-при. Сейчас у британца и немца – по 91 победе.

Гран-при Португалии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.16,652

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,102

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,252

4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,438

5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +0,571

6. Александер Албон ("Ред Булл") +0,785

7. Карлос Сайнс ("Макларен") +0,868

8. Ландо Норрис ("Макларен") +0,873

9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,151

10. Даниэль Риккардо ("Рено")

Не вышли в третий сегмент

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11. Эстебан Окон ("Рено") – 1.17,614

12. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1.17,626

13. Даниил Квят ("Альфа Таури") – 1.17,728

14. Джордж Расселл ("Уильямс") – 1.17,788

15. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.17,919

Не вышли во второй сегмент

16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.18,201

17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 1.18,323

18. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.18,364

19. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.18,508

20. Николас Латифи ("Уильямс") – 1.18,777

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Как мы писали ранее, накануне Гран-при Португалии у Пьера Гасли загорелся болид на трассе во время тренировочного заезда. Благо, французский автогонщик успел быстро покинуть автомобиль и не пострадал.

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Рейтинг чемпионов Формулы-1 по количеству титулов

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