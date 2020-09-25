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Жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужа ради наследства

25 сентября, 20:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

В последний момент киллер все рассказал представителям футболиста

Супруга знаменитого турецкого футболиста Эмре Ашика Ягмур замышляла убийство своего мужа, предложив киллеру 10 миллионов турецких лир (около 1,3 миллиона долларов) и попросив его найти безопасное место, чтобы похоронить ее мужа после его смерти, сообщает Hurriyet Daily News.

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План убийства провалился, так как киллер рассказал всю историю Эмре Ашику, одному из немногих турецких футболистов, игравших за трех стамбульских гигантов – "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ".

Ягмур Ашик и ее любовник Эрди Сунгур будут обвинены в покушении на убийство. Согласно обвинительному заключению, предъявленному прокуратурой, Ягмур сначала попросила Сунгур убить ее мужа.

"У меня был роман с Ягмур. Она думала о том, чтобы унаследовать состояние после смерти Эмре Ашика. Она просила меня убить его, но я отказался", – сказал Сунгур в своих показаниях прокуратуре.

"Однажды она принесла мне кусок мяса. Она хотела, чтобы я выстрелил в мясо. Я попытался выстрелить, но прищурился. "Ты не сможешь этого сделать", – сердито закричала она", – добавил Сунгур.

Затем Сунгур познакомил Ягмур с киллером, который до этого отсидел в тюрьме за убийство трех человек.

Согласно обвинительному заключению, Ягмур предоставила киллеру пистолет, и они обыскали сельские районы и возвышенности в Дюздже, чтобы найти "безопасное место", где планировали похоронить бывшего футболиста после того, как киллер убьет его. В последний момент киллер отказался от плана и сообщил об этом представителям экс-футболиста.

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Фото: hurriyetdailynews.com

Фото: hurriyetdailynews.com

Дата первого слушания уголовного дела в Высшем уголовном суде Дюздже будет объявлена ​​в ближайшее время. Эмре и Ягмур Ашик связали себя узами брака во Франции в 2012 году. Пара еще не развелась, у них трое детей.

Банда киллеров, которую разыскивал Интерпол, была задержана под Одессой:

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футболист киллер сборная Турции

Источник: Сегодня|Спорт

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