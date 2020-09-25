Жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужа ради наследства

Супруга знаменитого турецкого футболиста Эмре Ашика Ягмур замышляла убийство своего мужа, предложив киллеру 10 миллионов турецких лир (около 1,3 миллиона долларов) и попросив его найти безопасное место, чтобы похоронить ее мужа после его смерти, сообщает Hurriyet Daily News.

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План убийства провалился, так как киллер рассказал всю историю Эмре Ашику, одному из немногих турецких футболистов, игравших за трех стамбульских гигантов – "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ".

Ягмур Ашик и ее любовник Эрди Сунгур будут обвинены в покушении на убийство. Согласно обвинительному заключению, предъявленному прокуратурой, Ягмур сначала попросила Сунгур убить ее мужа.

"У меня был роман с Ягмур. Она думала о том, чтобы унаследовать состояние после смерти Эмре Ашика. Она просила меня убить его, но я отказался", – сказал Сунгур в своих показаниях прокуратуре.

"Однажды она принесла мне кусок мяса. Она хотела, чтобы я выстрелил в мясо. Я попытался выстрелить, но прищурился. "Ты не сможешь этого сделать", – сердито закричала она", – добавил Сунгур.

Затем Сунгур познакомил Ягмур с киллером, который до этого отсидел в тюрьме за убийство трех человек.

Согласно обвинительному заключению, Ягмур предоставила киллеру пистолет, и они обыскали сельские районы и возвышенности в Дюздже, чтобы найти "безопасное место", где планировали похоронить бывшего футболиста после того, как киллер убьет его. В последний момент киллер отказался от плана и сообщил об этом представителям экс-футболиста.

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Фото: hurriyetdailynews.com

Дата первого слушания уголовного дела в Высшем уголовном суде Дюздже будет объявлена ​​в ближайшее время. Эмре и Ягмур Ашик связали себя узами брака во Франции в 2012 году. Пара еще не развелась, у них трое детей.

Банда киллеров, которую разыскивал Интерпол, была задержана под Одессой:

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