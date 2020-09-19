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В Ливане умер футболист, получивший случайную пулю на похоронах

19 сентября, 16:37

Олег Люлька Олег Люлька

Врачи почти месяц боролись за жизнь Мохаммеда Атви, но спасти полузащитника так и не удалось

32-летний ливанский футболист Мохаммед Атви скончался в больнице Бейрута, где он находился в состоянии искусственной комы почти месяц после того, как случайно был ранен пулей в голову. Об этом сообщает AS.

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21 августа полузащитник сборной Ливана гулял по улице, а недалеко проходили похороны одной из жертв взрыва 2 750 тонн селитры в Бейруте. Там решили почтить память умершего выстрелами в воздух, но каким-то образом одна из пуль попала в голову Мохаммеда Атви.

Атви был введен в состояние комы, но спасти его не удалось – пуля угодила в слишком чувствительную зону мозга. Семья погибшего требует тщательного расследования случившегося, так как спустя почти месяц никто еще не был задержан.

Отметим, что на протяжении карьеры атакующий полузащитник Мохаммед Атви выступал за клубы "Ансар", "Тадамон Сур" и "Аха Ахли". На его счету три игры за сборную Ливии. Он трижды становился обладателем Кубка Ливии, один раз – Суперкубка страны, а также признавался автором лучшего гола ливанского чемпионата.

Мохаммед Атви
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Мохаммед Атви / Фото: Twitter

Ранее мы писали, что молодого боксера убили во время перестрелки на улице. 18-летний британец Коул Кершоу с огнестрельным ранением в грудь был доставлен в госпиталь, где вскоре скончался.

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Ливан умер футболист бейрут Мохаммед Атви
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